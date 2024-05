Secret story 2024 - Miroir, miroir, mon beau miroir : Lou, Léo et Maxence en craquage !

On a rarement vu un craquage comme ça depuis le début de la saison ! Léo, Lou et Maxence s'amusent à faire des grimaces dans le miroir et c'est à mourir de rire ! Les trois Habitants ont le rire contagieux et on vous met au défi de ne pas rigoler en voyant cette séquence...

