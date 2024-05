Secret story 2024 - "Miss Univers ?" Justine se rapproche du secret de Zoé

Justine continue de mener l'enquête, et se concentre cette fois-ci sur le secret de Zoé. L'Habitante partage à Perrine qu'elle pense qu'elle a été... Miss Univers ! Une idée qui fait un peu rire Perrine mais qui, finalement, dit que ce n'est pas une mauvaise idée. Le secret de Zoé est ainsi plus en danger que jamais. Mais Perrine a l'air de préférer se concentrer celui de Justine. Un secret simple, qu'elle ne partage pas encore avec l'intéressée... peut-être un buzz cette semaine ?

