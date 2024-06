Secret story 2024 - Mission du soir : écrire une chanson aux 4 nommés

La Voix a donné une mission aux Habitants : les nommés doivent écrire une chanson aux Habitants non nommés et les autres doivent déclarer leur flamme aux nommés ! Si les nommés se lancent dans une rédaction assidue dans le cellier, les autres, sont dirigés par Maxence en tant que chef d'orchestre ! Les textes sont travaillés et répétés en attendant le véritable spectacle !

