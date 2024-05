Secret story 2024 - Mission fouille de la Maison des Secrets pour Perrine et Maxence

Perrine et Maxence partagent le secret "Nous sommes les voleurs de la maison". Leur mission est donc de trouver des pièces éparpillées dans toute la Maison des Secrets. Il est primordial pour eux de trouver le plus de pièce possible pour augmenter leur cagnotte. Combien de pièces vont s'ajouter à leur butin ? Extrait de la Secret Story 2024 – La quotidienne du 26 avril

En savoir plus sur Perrine ou Maxence