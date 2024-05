Secret Story 2024 - Mission sablier - Justine démasquée par Maxence en pleine mission

Justine a une mission : elle doit chercher un sablier dans le cellier. C'était sans compter sur Maxence qui la suit à la trace puisque lui aussi est en mission avec Lou et Maxime. En effet, c'est eux qui ont placé le sablier. Le Joueur a bien remarqué qu'il se trame quelque chose et il ne la lâche pas d'une semelle ! Impossible pour elle de réaliser sa mission... mais les nommés vont-ils réussir la leur ?

