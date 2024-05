Secret story 2024 - Mission secrète pour Francesca et Charlène

1ère Mission secrète pour Francesca et Charlène, à l'occasion de la soirée "Secret Talent Show" ! La Voix leur propose de se jouer des autres Habitants et d'en faire un véritable show à l'italienne. Pour 1000€ chacune, la Voix leur propose de faire croire qu'ils ont enregistré avant leur aventure une reprise française d'un célèbre titre italien et qu'elles ont même réalisé un clip ! Les Habitants auront l'occasion d'entendre ce titre en exclusivité lors de la soirée. Valideront-elles leur mission ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 2 mai

En savoir plus sur Charlène ou Francesca