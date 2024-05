Secret story 2024 - Mission trier les dés pour gagner 5 000 €

C'est finalement Alexis, Perrine , Maxence, Lou, Cassandra et Maxime qui ont été admis pour participer à l'épreuve de la Voix. Leur mission est simple : rassembler le plus de dés possible sur leur pupitre. Mais attention, si un dés d'une couleur différente est présent sur leur pupitre, ils seront disqualifiés. Le vainqueur repartira avec 5 000 € dans sa cagnotte et pourra également ajouter 5 000 € dans la cagnotte de l'Habitant de son choix. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 1 mai

