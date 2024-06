Secret story 2024 - Nekfeu a trouvé ses nouvelles "égéries" !

Dans Secret Story, on a des fans de Nekfeu ! Justine, Perrine et Lou connaissent par cœur les paroles de "Princesse" de Nekfeu. Alors quand la musique retentit dans la Maison des Secrets, elles nous font une démonstration de rap sur une de leur musique préférée ! Kelyan ne semble pas connaître... il préfère les tours de magie !

En savoir plus sur Lou, Perrine, Léo, Justine ou Maxence