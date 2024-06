Secret story 2024 - "Nos destins sont peut-être liés" La déclaration de Lou à Francesca

Entre Lou et Francesca, l'aventure n'avait pas commencé du bon pied. La Marseillaise avait découvert son secret commun avec Charlène dès la première semaine, ce qui a créé rapidement un froid entre elles. Mais en vivant ensemble, en petit comité, chacune a réussi à s'ouvrir et à découvrir la personnalité de l'autre. Francesca étant nommée cette semaine, Lou lui déclare toute l'amitié qu'elle a, maintenant qu'elle est désormais son "Amore". Une belle amitié qui est naît.

En savoir plus sur Zoé, Lou, Francesca ou Kelyan