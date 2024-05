Secret Story 2024 - Nouveau look pour un nouveau Kelyan

Les Habitants prennent très à cœur le look de Kelyan ! Il a envie de se relooker et il n'hésite pas à piocher dans les affaires de Maxence ou encore Cameron. Ses amis sont morts de rire en le voyant avec un style "street" ! Il teste tous les looks et finit par trouver LE look qui lui convient.

En savoir plus sur Kelyan