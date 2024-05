Secret Story 2024 - Nouveau parcours de Hiit dans la Maison des Secrets !

Matinée sportive pour nos Habitants ! Pour garder la forme, ils enchaînent les squats, les runs dans le jardin, les portées de poids, etc... mais à la demande de Léo, Maxence devient coach sportif et prépare un programme personnalisé de HIIT. Le HIIT est un entraînement fractionné de haute intensité, où ils vont faire à la suite des tractions, du cardio, du renforcement musculaire, en s'adaptant avec tout ce qu'ils ont à la maison. 3, 2, 1... c'est parti !

En savoir plus sur Lou, Léo ou Maxence