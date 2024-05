Secret Story 2024 - Nouvel indice sur le secret de Kelyan ?

Alors qu'elles profitaient d'un bain matinal, Lou et Perrine ont trouvé au fond de la piscine un petit avion... Avec Lou et Maxence, ils commencent à se demander si ce n'est pas un nouvel indice de la Voix. Et peut-être sur le secret de Kelyan ? Ce dernier a l'air très convaincu que le jouet ait été déplacé dans la piscine. Bien sûr, tout cela n'est que pour rigoler et se détendre sur cette chasse aux secrets, qui peut les rendre fous !

