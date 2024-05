Secret Story 2024 - Nouvelle stratégie pour le clan des filles ?

Comment vont évoluer les stratégies dans la Maison des Secrets ? Francesca est tourmentée dans ses choix et est partagée entre ses affinités et son jeu. Avec Justine, elles tentent de trouver la meilleure stratégie pour les prochaines semaines. Mais Justine semble commencer à vouloir jouer solo... Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 24 mai

