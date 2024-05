Secret Story 2024 - Nouvelle stratégie pour les voleurs de la Maison !

Perrine et Maxence sévissent toujours au sein de la Maison des Secrets. Nos deux "voleurs" qui doivent récupérer des pièces pour constituer leur cagnotte, se posent des questions si les Habitants sont proches ou pas de leur secret. Mis à part Léo qui pourrait se douter que tous les deux soient liés, leur secret est encore bien protégé. Mais pour le conserver, il faut sans cesse redoubler de vigilance et surtout bien cacher ses pièces. Sur ce, Maxence s'en va vérifier et changer de place les pièces dans son armoire...

