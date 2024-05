Secret Story 2024 - Objectif de Lou : faire ouvrir les yeux à Cassandra

Cette semaine, Cassandra a gagné le jeu du Maître de la Maison décrochant ainsi un avantage de taille pour les prochaines nominations : désigner l’Habitant de son choix et ainsi le confronter au vote du public ce vendredi lors de la Quotidienne en direct. Les alliances se formées dans la Maison et Lou se sent particulièrement en danger. Elle décide de mettre cartes sur table avec Cassandra. Jouera t-elle la carte de la stratégie ou celle de l’affinité ?

