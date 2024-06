Secret story 2024 - Objectif : récupérer les pièces des nommés !

Maxence et Perrine sont très discrets sur les vols qui commettent... A quelques heures de la prochaine élimination, leur objectif est de voler les pièces des nommés. Perrine est très observatrice et elle arrive à trouver les cachettes des autres. Ils comptent aussi sur le prochain Habitant éliminé pour donner ses pièces à quelqu'un à qui ils pourront voler plus facilement.

