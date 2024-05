Secret Story 2024 - On a tous besoin d'un Maxence dans notre vie

Maxence est un véritable chef... et ami ! Surnommé Chef Cook Max par Alexis, il a préparé le petit-déjeuner pour Perrine et Léo qui semble être un peu fatigué. Perrine est très touchée par l'attention de Maxence. On a vraiment tous besoin d'un Maxence dans notre vie.

