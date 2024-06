Secret story 2024 - On a trouvé LE mauvais perdant de la saison !

Après avoir vu cette séquence, vous n'aurez plus aucun doute sur le mauvais perdant de la saison ! Durant une partie du célèbre jeu "Président", Léo a du mal à digérer la défaire et l'enthousiasme quelque peu agaçant de Maxence et Alexis ! Ses amis ne l'avaient jamais vu comme ça et découvre une autre facette de sa personnalité qui est plutôt attachante.

En savoir plus sur Alexis, Perrine, Léo ou Maxence