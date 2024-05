Secret story 2024 - "On est pas du tout soudés". Un clan se divise !

Après l'élimination d'Ulysse, Justine est la cible de son clan. Pour eux, l'Habitante n'était pas triste du départ d'Ulysse et Cameron et Cassandra ne manquent pas de lui reprocher. Des fissures apparaissent au sein de leur clan et l'heure est à la discussion. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 11 mai

