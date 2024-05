Secret Story 2024 - Opération burger pour Justine et Zoé : Ulysse n'est pas convaincu du tout !

Nos Habitants ne sont pas tous des cordons bleus ! On retrouve aux fourneaux Zoé et Justine qui se prépares des burgers pour elles et Ulysse. Mais ce dernier n'est pas très convaincu par ce qu'elles font... viande trop cuite, oignons grillés, rien ne va plus dans les poêles ! Et on leur souhaite un bon appétit !

