Secret Story 2024 - "Où est passée la vraie Justine ?" les Habitants sont perdus...

La « fausse » Justine a-t-elle vraiment quitté la Maison des Secrets ? Kelyan, Zoé, Maxime et Perrine s’interrogent… Perrine reste persuadée que la joueuse serait liée à Cassandra par un secret commun donné par la Voix. Aurait-elle été envoyée dans une pièce secrète ? Kelyan et Maxime doutent de plus en plus de cette théorie…

