Secret story 2024 - Où Léo a-t-il bien pu cacher ses pièces ?

Nos voleurs de la Maison continuent de sévir ! Perrine et Maxence, qui doivent récupérer toutes les pièces cachées dans la Maison pour constituer leur cagnotte, ne les cherchent plus forcément dans la Maison, mais vont les voler directement dans les affaires des autres Habitants qui, eux aussi, récupèrent les pièces sans savoir à quoi elles servent. Et s'il y en a un qui a bien caché ses pièces, c'est Léo. Le mystère sur sa cachette était bien gardé mais Perrine a peut-être découvert l'endroit où elles se trouvent...

