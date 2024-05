Secret story 2024 - Parano ou perspicace ? Charlène sent le vent tourner du côté d'Alexis

Alexis confronte Charlène qu'il voit parler derrière son dos depuis quelques jours. La jeune blonde exprime alors ses craintes quant à son rapprochement avec le clan adversaire, notamment Lou, son ennemie de l'aventure. Perspicace, Charlène sent le vent tourner et se méfie de la sincérité d'Alexis. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 15 mai

En savoir plus sur Alexis ou Charlène