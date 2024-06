Secret story 2024 - Partie de Président entre anglais

Les trois finalistes, Léo, Alexis et Maxence décident de s'affronter aux cartes, ils ont choisi le mythique jeu du Président. Alexis qui se sent en confiance confiance pendant la partie, décide de narguer un petit peu ses camarades. Muni de son plus beau chapeau de cowboy et de son accent anglais confirmé, Alexis fait le show embarquant avec lui Léo et Maxence. Ce petit jeu d'acteur le mènera-t il à la victoire?

En savoir plus sur Alexis, Léo ou Maxence