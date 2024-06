Secret Story 2024 - Perrine en mission explosion de tympans

Celle qui chuchote le plus dans la maison, c'est-à-dire Perrine, est mise au défi par la Voix : si elle veut parler, c'est uniquement dans un mégaphone, et pendant 2 heures ! La scène est à mourir de rire, et c'est d'ailleurs l'occasion pour les Habitants de lui faire avouer la vérité sur sa relation avec Maxence... Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 6 juin

