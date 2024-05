Secret Story 2024 - Perrine essaye de motiver Justine pour le sport

Ce matin Perrine est plus motivée que jamais ! Elle prend très à cœur son rôle de coach sportive de la Maison des Secrets. Et il n'y a pas une minute à perdre. Pour l'accompagner ? Justine mais la jeune femme n'a même pas le temps de terminer sa tartine et son café. Les exercices avant tout !

En savoir plus sur Perrine ou Justine