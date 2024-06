Secret story 2024 - Perrine est déjà nostalgique de l'aventure

Après des semaines d'aventure, il sera bientôt temps de dire au revoir à la Maison. Pour le moment, les Habitants sont concentrés sur un seul objectif : la finale. Mais Perrine sait qu'il ne reste que quelques jours et elle veut profiter au maximum de la Voix, du confessionnal et de ses amis.

