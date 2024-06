Secret story 2024 - Perrine et Lou apaisent les tensions

Perrine et Lou se retrouvent après 1 semaine séparées et elles ont la première discussion depuis la réunification des deux Maisons. Lou explique qu'elle avait remarqué que Maxence en pinçait pour Perrine. Pour Perrine, la réaction de Lou suite au switch de Maison de Maxence cache quelque chose de plus profond.

En savoir plus sur Lou ou Perrine