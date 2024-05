Secret Story 2024 - Perrine et Maxence cachent les pièces dans leurs chaussettes !

Perrine et Maxence ont pour secret commun d'être les voleurs de la Maison. En effet, ils doivent récupérer des pièces cachées dans toute la Maison pour constituer leur cagnotte commune, tout ça sans se faire démasquer ! À cette occasion, Perrine revient avec Christophe Beaugrand sur le début de leur mission et savoir où ils en sont. Et révèle l'endroit où ils cachent leur précieux pactole... Un endroit insolite puisque c'est dans des chaussettes que se trouve leur trouvaille. Espérons qu'une chose, que les Habitants ne commencent pas à regarder autour de leur placard... Extrait de l'After Secret du 26 avril 2024

