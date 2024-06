Secret story 2024 - Perrine et Maxence des exs ? La folle théorie des autres Habitants

Pris la main dans le sac ! Lou, Justine et Léo discutaient tranquillement d'un potentiel secret commun entre Perrine et Maxence. En effet, selon lui, il se pourrait que les deux Habitants soient... des exs ! Mais à peine l'idée partagée que Perrine débarque dans la pièce avec son mégaphone (dans lequel elle doit parler pour gagner sa mission). Mais quoi de mieux que confronter l'intéressée directement à ces hypothèses !

