Secret Story 2024 - Perrine et Maxence jouent avec le feu

La nuit dernière, Maxence et Perrine se sont beaucoup rapprochés. Ils en discutent et s'accordent sur le fait qu'ils ne doivent plus recommencer pour ne pas créer de problème ni de tabou. Cela serait-il dû au retour de Lou ? Amour et jalousie n'ont pas fini de semer le trouble dans la Maison des Secrets... Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 24 mai

