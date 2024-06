Secret Story 2024 - Perrine et Maxence liés par un secret ? Les Habitants s'affolent !

L'appel au confessionnal de Perrine et Maxence ensemble dans l'After Secret intriguent les Habitants. Pourraient-ils être liés par le même secret ? Zoé, Léo, Alexis Kelyan et Lou s'interrogent... C'est la toute première fois dans l'aventure, que la possibilité d'un secret commun est évoqué. Les faux jumeaux décident même de s'isoler pour mener leur enquête. Le secret des voleurs de la Maison est-il en danger ?

