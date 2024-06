Secret Story 2024 - Perrine et Maxence, un rapprochement compliqué

Maxence et Perrine ne savent pas comment gérer leur situation : doivent-ils continuer de cacher leur relation aux autres Habitants ? Les deux tourtereaux sont ici pour jouer stratège et non pas pour une "love story". Il est inévitable que leur relation empiète sur le Jeu, alors que faire ? Les deux voleurs de la Maison ont finalement volé le cœur de l'autre... Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 30 mai

