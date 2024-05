Secret Story 2024 - Perrine, fan ultime de Miley Cyrus

Mettez du Miley Cyrus à Perrine et elle se métamorphose ! L'Habitante a le don pour répandre sa bonne humeur dans la Maison des Secrets. Et aujourd'hui n'est pas coutume, elle danse, chante pour réveiller les Joueurs de la meilleure des façons !

