Secret story 2024 - Perrine lance l'opération épilation pour Léo

Perrine se lance dans une opération épilation pour Léo. Les deux amis sont dans la même Maison et ils ont été rejoint par Maxence ! Les 3 sont du même clan et adorent passer du temps ensemble. Alors ce matin, quand Léo demande à Perrine de lui épiler les bras, elle n'hésite pas une seconde !

