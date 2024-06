Secret story 2024 - Perrine : le deuxième choix de Maxence ?

Convoquée dans la salle des apparences, Lou visionne des images de Maxence et Perrine, plus proches que jamais. Ces images confortent la marseillaise dans l'idée que le jeune homme, "chou chou" des filles, papillonne entre elle et Perrine, qui n'est, selon elle, que son deuxième choix...Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 28 mai

