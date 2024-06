Secret story 2024 - Perrine n'apprécie pas les pics de Lou

Cette semaine, les Maisons séparées ont abimé les liens qui unissaient Perrine, Maxence, Léo et Lou. Les deux jeunes femmes ont pu s'expliquer dans la salle de jeu mais Perrine sent la marseillaise très remontée contre son clan. La Habitants de la Maison Rose espèrent qu'une fois réunis ils arriveront à apaiser les tensions. Perrine et Lou arriveront à passer au dessus de toutes ces histoires ?

