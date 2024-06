Secret story 2024 - Perrine plus motivée que jamais

Pour Perrine, il n'y a pas d'excuse pour le sport ! Particulièrement ce matin ou elle déborde d'énergie. Toujours motivée pour en faire le matin, elle booste ses deux autres camarades de sport, Maxence et Léo. Mais Léo a une condition : il fait du sport seulement si elle le suit dans la piscine et dans le jacuzzi après. Aucun problème pour elle pour la pause détente. Mais avant, c'est SPORT !

