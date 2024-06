Secret story 2024 - Perrine prête à tout pour sauver son secret !

Depuis leur retour du confessional en binôme, les Habitants sont bien décidé à trouver ce qui lie Perrine et Maxence. Ils s'interrogent également sur le mystère des vols de pièces. Kelyan en est convaincu le voleur est bien dans la Maison. Perrine arrive dans la conversation et compte bien sauver son secret jusqu'au bout.

En savoir plus sur Perrine ou Maxence