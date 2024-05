Secret Story 2024 - Pluie de compliments entre Zoé et Alexis

Cette semaine, Alexis et Zoé sont inséparables dans la Maison des Secrets. Alors qu’ils sont tranquillement installés dans le canapé, le jeune homme se met à énumérer de nombreux compliments flatteurs à l'égard de l’ancienne Miss Belgique mais quand les rôles s'inversent c’est plus compliqué. De quoi vexer l’égo d'Alexis. Comme dit le proverbe : « Qui aime bien châtie bien »…

