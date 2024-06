Secret story 2024 - Pool Party habillée pour les 5 derniers Habitants !

L'été arrive et les Habitants comptent bien encore profiter de la piscine de la Maison des Secrets. Et pour ça, la Voix leur a réservé un début de soirée aux petits soins : structures gonflables, musique à fond, et c'est parti pour s'ambiancer ! Pendant que les 3 finalistes se posent, habillés, dans la piscine, les deux nommés vivent le moment à fond en dansant et chantant ensemble. Ça donne envie de les rejoindre et s'amuser avec eux !

