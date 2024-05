Secret Story 2024 - Pool party même sous la pluie !

Les 4 élastiques essaient de pimenter leur matinée comme ils peuvent ! Si Lou est un peu frileuse à l'idée de se baigner, Perrine, Maxence et Léo décident de faire une pool party malgré le temps qui n'est pas très ensoleillé. Pas besoin de parapluie pour se protéger quand on a "Umbrella" de Rihanna à fond dans la Maison des Secrets !

