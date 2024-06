Secret story 2024 - Quand des super-héros s'ambiancent sur "Pookie"

"Blah, blah, blah, d'la pookie, ferme la porte, t'as la pookie dans le SAS" ! Quand les Habitants font un remake de Pookie de Aya Nakamura on adore ! Ils profitent d'une soirée super-héros pour se détendre après les nominations. Perrine et Léo sont sur la scelette et un des 2 Elastiques risque de partir vendredi. La Voix leur a donc concoté cette soirée costumée pour le plus grand plaisir de nos Joueurs. Et ce soir plus que jamais, ils auront besoin de pouvoirs magiques pour faire face aux dilemmes de la Voix.

