Secret story 2024 - Quand la bonne action de Maxence tourne à la catastrophe

Maxence a deux mains gauche ce soir ! En voulant nettoyer, il fait tomber un plat de riz entier sur le sol... et ça fait bien rigoler Zoé, Justine et Francesca. Pas facile pour Maxence de n'être entouré que de filles... mais ça ne devrait plus être le cas longtemps.

En savoir plus sur Lou, Francesca , Justine ou Maxence