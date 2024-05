Secret Story 2024 - Quand la playlist est faite pour te réveiller

Le titre des plus grands dormeurs de la Maison est attribué à... Ulysse et Cameron ! Et ce matin, la playlist qui les a réveillés a été concoctée spécialement pour eux. Un titre bien rythmé les a fait ouvrir les yeux, avec les paroles "Les dormeurs doivent se réveiller". De quoi les amuser au pied levé !

En savoir plus sur Cameron ou Ulysse