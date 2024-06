Secret story 2024 - Quand Maxence n'éveille aucun soupçon !

Kelyan et Justine en ont marre ! Un mystérieux voleur vole toutes leurs pièces. Kelyan perd la patiente, car chaque matin, il fait le tour de la Maison des Secrets pour trouver les pièces qu'il cache précieusement. Mais ces mystérieux voleurs sont Maxence et Perrine et Maxence nargue les Habitants derrière leurs dos ! Arriveront-ils à voler d'autres pièces ?

