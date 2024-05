Secret story 2024 - Quand tu as vécu 4 semaines avec Cameron !

Cameron a marqué l'aventure et les Habitants de la Maison des secrets par ses créations musicales ! On lui doit même l'hymne de cette saison. Francesca essaye tant bien que mal de reproduire la rythmique pour ambiancer la Maison Bleue. Alors l'élève a-t'elle dépassé le maître ?

En savoir plus sur Alexis, Charlène , Perrine, Léo ou Maxence