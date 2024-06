Secret Story 2024 - Quand tu dois cacher ta passion pour protéger ton secret

Kelyan détient toujours son secret. Mais il est de plus en plus difficile de le cacher avec les indices qui tombent de plus en plus... Malgré tout, quand le sujet Harry Potter vient sur la table, il ne bronche pas... Il en viendrait même à prendre part à la conversation et étendre son savoir sur la saga !

