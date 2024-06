Secret story 2024 - Quel émoji les Habitants utilisent-ils le plus ?

Les Habitants se connaissent seulement dans la Maison des Secrets et n'ont donc jamais pu s'ecrire des textos. Alors Léo imagine les emojis ou la ton des message de chacun. Alexis adore utilisé celui qui rigole avec les larmes. Et pour Lou, c'est celui qui pleur quand c'est vraiment très drôle. Perrine en utilise, mais elle préfère écrire "BAHAHA" quand elle rigole.

