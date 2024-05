Secret Story 2024 - Quel Habitant a un secret autour du sport ? Justine enquête...

Au pied levé, les Habitants sont déjà des joueurs, café à la main. Justine fait part à Kelyan et Alexis de ses reflexions sur le sigle du ballon de football américain présent dans l'une des chambres. Pensant au début que c'était en rapport avec Bruno, éliminé vendredi dernier, elle doute également sur le secret d'Alexis, et si ce symbole ne le concernerait pas...

